FC Augsburg

12:48 Uhr

Niklas Dorsch ist der König von Köln

Niklas Dorsch nach seinem Treffer zum 2:0. Der FCA-Mittelfeldspieler weiß genau, was ihm da gelungen ist.

Plus Niklas Dorsch zeigt beim 2:0 des FC Augsburg seine beste Saisonleistung. Neben seinem Tor fällt auch die Frisur auf. Der Mittelfeldspieler erklärt, was es damit auf sich hat.

Von Marco Scheinhof

Niklas Dorsch thronte ganz oben. Auf den Schultern seiner Mitspieler. Der König von Köln an diesem Abend. Zuvor hatte er sich auf den Rasen gestellt, die Arme ausgebreitet. Schaut her, sollte das bedeuten. Dorsch wusste genau, welch Kunststück ihm da gelungen war. 88 Minuten lang hatte der 23-Jährige schon eine ausgezeichnete Leistung gezeigt. War viel gerannt, hatte viele Zweikämpfe gewonnen und dem Spiel des FC Augsburg den Rhythmus vorgegeben. Er hatte das 1:0 von André Hahn (72.) mit einem perfekten Pass eingeleitet. Es war so ein Abend, der nach mehr schrie. Alles schien möglich.

Themen folgen