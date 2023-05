Niklas Dorsch über den FCA im Abstiegskampf: "Jetzt können wir mal Eier zeigen"

Plus FCA-Mittelfeld-Abräumer Niklas Dorsch redet nach dem 0:3 des FC Augsburg gegen Borussia Dortmund Klartext. Für das Spiel gegen Mönchengladbach appelliert er an seine Mitspieler.

Schon nach fünf Minuten hatte Niklas Dorsch am Sonntag einmal Marius Wolf am eigenen Strafraum weggeräumt, der Freistoß blieb ohne Folgen, und dann einen Konter über Raphael Guerreiro mit einer eingesprungenen Grätsche unterbunden. Der defensive Mittelfeldspieler stand stellvertretend für die Moral der Profis des FC Augsburg im Spiel gegen Borussia Dortmund. Doch am Ende musste der 25-Jährige am vorletzten Spieltag eine bittere 0:3 (0:0)-Niederlage in der Mixed-Zone der WWK-Arena kommentieren.

Und der gebürtige Oberfranke nahm dabei kein Blatt vor den Mund. "Beschissen", sei seine Gemütslage, auch weil Stuttgart gepunktet habe. Natürlich hatte er vor dem Anpfiff gewusst, dass der VfB überraschend deutlich mit 4:1 beim FSV Mainz 05 gewonnen hatte und somit auf zwei Punkte an den FCA herangerückt ist.