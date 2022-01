FC Augsburg

06:14 Uhr

Niklas Dorsch wächst beim FCA in seine Rolle

Im FCA sah der Spieler mit der auffälligen Frisur und den zahlreichen Tattoos an den Unterarmen den idealen Standort, um in der Bundesliga Fuß zu fassen.

Plus Vor einem halben Jahr wechselte der 24-Jährige zum FCA. Die Verpflichtung des U21-Europameisters sorgte für Aufsehen. Nun zieht Dorsch seine persönliche Bilanz.

Von Johannes Graf

Dieser Moment war für Niklas Dorsch äußerst schmerzhaft. Der Mittelfeldspieler des FC Augsburg hatte in der 22. Minute einen Frankfurter übersehen, dem er den Ball passgenau in den Fuß servierte. Unfreiwillig leitete Dorsch so das 0:1 gegen die Eintracht ein. Als sich der 24-Jährige später innig mit Michael Gregoritsch über den Ausgleich freute, schwang Erleichterung mit. 1:1 endete die Partie. Zumindest hatte Dorsch keine Niederlage verschuldet. Maßlos geärgert hat er sich dennoch. Selbst Tage danach noch. „Ich muss das Risiko minimieren“, betont er. „Einen solchen Pass werde ich in Zukunft nicht mehr spielen.“

