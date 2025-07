60 Minuten FCA-Kapitän – warum das für Noahkai Banks teuer wird

Plötzlich war Noahkai Banks Kapitän. Als Phillip Tietz den Platz im zweiten Testspiel des FC Augsburg am Freitagabend in Dillingen gegen Essen nach 30 Minuten verließ, streifte er Banks die Kapitänsbinde über den Arm. Der 18-Jährige schaute kurz verdutzt, auch Trainer Sandro Wagner war wenige Meter entfernt am Seitenrand überrascht, akzeptierte aber die Wahl von Tietz. „Das hat die Mannschaft entschieden“, sagte der neue Coach nur und fügte mit einem Lachen an: „Ich habe ihm nur gesagt, dass das jetzt einen Einstand kostet. Das hat ihm etwas das Gesicht runtergezogen, weil er gemerkt hat, dass es teuer wird.“

Marco Scheinhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sandro Wagner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis