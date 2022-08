Nur eine Änderung in der Startelf: So tritt der FCA gegen Mainz an

Maximilian Bauer rückt gegen Mainz für den erkrankten Robert Gumny in die Verteidigung. Vargas, Petkov und Neuzugang Baumgartlinger stehen erstmals in dieser Saison im Kader.

Enrico Maaßen hat mit seinem Team schon vor einer Woche Außergewöhnliches geschafft. Der 2:1-Erfolg in Leverkusen war der erste des FC Augsburg gegen Bayer in der gemeinsamen Bundesligazeit. Nun möchten Maaßen und der FCA nachlegen. Um 15.30 Uhr geht es in der WWK-Arena gegen den FSV Mainz 05. „Ein dickes Brett“, wie Maaßen im Vorfeld der Partie betonte.

FCA gegen Mainz 05: Maximilian Bauer statt Robert Gumny in der Startelf

Vier Punkte haben die Mainzer aus zwei Partien gesammelt. Sie sind gut in die Saison gestartet, was auch das Weiterkommen im Pokal belegt. Nur in Augsburg haben sie zuletzt selten geglänzt. Fünf Mal gingen sie in der Liga als Verlierer in der WWK-Arena vom Platz. Eine Serie, die die Mainzer unbedingt beenden wollen. Auf der anderen Seite möchten die Augsburger dem Sieg in Leverkusen einen weiteren Erfolg folgen lassen. An dieser Vorgabe sind viele Vorgänger von Maaßen häufig gescheitert, sie schafften es nicht, in die Auftritte ihrer Mannschaft Konstanz zu bringen. Daran versucht sich nun auch Maaßen.

Gegen Mainz setzt er zu großen Teilen auf die erfolgreiche Mannschaft von vor einer Woche. In der Defensive gibt es allerdings einen Wechsel: Maximilian Bauer verteidigt statt Robert Gumny neben Jeffrey Gouweleeuw und Felix Uduokhai. Gumny fehlt wegen eines Infekts. Im Mittelfeld ist Carlos Gruezo nach seiner Fußprellung rechtzeitig wieder fit geworden. Auf der rechten Außenbahn erhält Mads Pedersen erneut den Vorzug vor Daniel Caligiuri. Im Angriff bekommen Fredrik Jensen und Ermedin Demirovic nach ihren zuletzt starken Leistungen erneut eine Einsatzchance.

FC Augsburg gegen Mainz 05: Das sind die Aufstellungen der Teams

Im Kader tauchen derweil drei neue Namen im Vergleich zu den vergangenen Partien auf. Neuzugang Julian Baumgartlinger darf wenige Tage nach seiner Verpflichtung auf eine Jokerrolle hoffen, gleiches gilt für Ruben Vargas, der nach längerer Verletzung wieder fit ist. Erstmals im Kader steht auch Lukas Petkov.

FC Augsburg: Gikiewicz – Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai – Pedersen, Gruezo, Rexhbecaj, Iago – Maier, Jensen, Demirovic

FSV Mainz 05: Zentner – Leitsch, Hack, Bell – Aaron, Kohr, Stach, Widmer – Burkardt, Onisiwo, Fulgini