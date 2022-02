Ohne Weinzierl und Maier: Mit dieser Aufstellung will der FCA Freiburg schlagen

Der FC Augsburg will gegen Freiburg den nächsten Heimsieg einfahren - muss aber auf Trainer Markus Weinzierl verzichten. Die Statistik spricht für den FCA.

Das Duell gegen den SC Freiburg ist das erste Bundesligaspiel des FC Augsburg, in dem Co-Trainer Reiner Maurer als verantwortlicher Trainer an der Seitenlinie steht, weil sich Chefcoach Markus Weinzierl aufgrund einer Corona-Infektion in häuslicher Quarantäne befindet. In Absprache mit Weinzierl werde die Mannschaft gegen die Breisgauer um Trainer Christian Streich aufgestellt, hatte Maurer im Vorfeld betont. Und das FCA-Trainergespann setzt auf die nahezu gleiche Startaufstellung, die im letzten Heimspiel gegen Union Berlin einen 2:0-Sieg erkämpft hatte.

Arne Maier ist zwar freigetestet, aber nicht fit genug für das Spiel gegen Freiburg

Nur dass Arne Maier nach seiner Corona-Infektion zwar freigetestet, aber noch nicht wieder fit für den Kader ist. Statt Jan Moravek, der gegen Gladbach an dessen Stelle in die Startelf gerückt war, erhält auf dieser Position gegen Freiburg nun Carlos Gruezo den Vorzug. Die Abwehrkette bildet wie gegen Union Berlin und Gladbach das Quartett Framberger, Gouweleeuw, Oxford und Iago, im Sturm dürfen wieder Michael Gregoritsch und Florian Niederlechner ran.

FCA neun Heimspiele in Folge gegen Freiburg ungeschlagen

Für den SC Freiburg war die WWK-Arena in Augsburg zuletzt kein gutes Pflaster. Keines seiner neun vergangenen Heimspiele hat der FCA gegen die Breisgauer verloren. Und als Tabellensechzehnter haben die Gastgeber die drei Punkte deutlich dringender nötig als der SC Freiburg, der derzeit punktgleich mit dem Tabellenvierten auf Rang sechs liegt und sich weiter Hoffnung auf einen internationalen Wettbewerb machen kann.

Startelf: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Gruezo, Dorsch - Vargas, Hahn - Gregoritsch, Niederlechner

Bank: Koubek, Pedersen, Morávek, Sarenren Bazee, Pepi, Uduokhai, Caligiuri, Finnbogason, Günther