Okugawa-Leihe lässt noch auf sich warten

Masaya Okugawa steht kurz vor einer Leihe zum Hamburger SV. Allerdings ist der Vertrag zwischen dem HSV und dem FC Augsburg noch nicht finalisiert.

Die Verkleinerung des Kaders beim FC Augsburg scheint weiter zu gehen. Nach dem Verkauf von Aaron Zehnter an den SC Paderborn und der Leihe von Irvin Cardona zu AS St. Etienne steht der Bundesligist vor einem weiteren Leihgeschäft. Masaya Okugawa soll bis zum Ende der Saison an den Hamburger SV ausgeliehen werden.

Zwischen dem Hamburger SV und dem FC Augsburg gibt es noch Dinge abzuklären

Das Hamburger Abendblatt berichtet schon von einer Einigung. Doch nach Informationen unserer Redaktion ist Okugawa zwar in Hamburg, doch sind noch einige Dinge abzuklären. Der FCA hatte den 27-jährigen Japaner im Sommer ablösefrei verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Zuvor hatte er bei Arminia Bielefeld gespielt, sich dort aber noch einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. So fehlte der Offensivspieler zu Saisonbeginn und auch danach warfen ihn Verletzungen immer wieder zurück. Am Ende kam er vor der Weihnachtspause auf ganze 30 Spielminuten in der Bundesliga. Sein letzter Einsatz datiert vom 9. Dezember beim 0:2 bei Werder Bremen. Jetzt soll er Spielpraxis sammeln, denn beim FCA ist man weiter von ihm überzeugt.

Spekuliert wurde auch schon, dass Innenverteidiger Patric Pfeiffer an den HSV ausgeliehen werden könnte. Doch FCA-Trainer Jess Thorup baut auf den Neuzugang von Darmstadt 98. Pfeiffer ist derzeit Nummer drei hinter den Stammverteidigern Jeffrey Gouweleeuw und Felix Uduokhai. Auf der anderen Seite soll der FCA Interesse an HSV-Außenstürmer Bakery Jatta zeigen. Dessen Vertrag läuft am Saisonende aus. Doch um den 25-Jährigen werben viele Klubs, anscheinend auch ein Verein aus Saudi-Arabien, der dem wechselwilligen Profi eine Millionen-Offerte unterbreitet haben soll, wie die Bild berichtet.

HSV-Trainer Tim Walther kennt Okugawa von Holstein Kiel

Beim HSV hofft man, dass Okugawa die Kreativität und Zielstrebigkeit auf den Außenbahnen erhöht. Die Hanseaten müssen zum Beispiel in den nächsten Wochen auf Ransford Königsdörffer verzichten. Der 22-Jährige ist für Ghana beim Afrika-Cup aktiv. HSV-Trainer Tim Walter kennt Okugawa bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Holstein Kiel.

