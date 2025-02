Finn Dahmen Es gab schon Spiele, da hatte der Torwart mehr Beschäftigung. Die Leipziger ließen ihn weitgehend in Ruhe, was bei der Kälte am Freitagabend nicht unbedingt angenehm war. War aber wach, als er gebraucht wurde. Am Ende hatte er bei einem Kopfball an die Latte Glück. Note 3

Marco Scheinhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipzig Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marius Wolf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis