Hat der FCA die Option bei Berisha schon gezogen? Das sagt Trainer Maaßen

Der FC Augsburg stemmt sich gegen den Abstieg: Gegen Gladbach soll ein Punkt her. Unterdessen scheint die Verpflichtung von Berisha durch zu sein.

Es ist eine Situation, die wohl jeder beim FC Augsburg nur allzu gerne vermieden hätte: Vor dem letzten Spieltag bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) muss die Mannschaft von Enrico Maaßen mindestens einen Punkt holen, um sicher gerettet zu sein. 1500 Fans begleiten den Verein ins Rheinland. Robert Gumny ist wieder zurück, Felix Uduokhai fällt gesperrt aus. Verletzt passen müssen auch Fredrik Jensen und Iago. Mads Pedersen und Mergim Berisha sind noch angeschlagen. Vielsagend äußerte sich der FCA-Coach zu Berichten, wonach die Ende Mai fällige Kaufoption für Berisha gezogen wurde. Das sagt Maaßen...

... zu Ruben Vargas

"Ruben hat Teile des Trainings mitgemacht, er ist auf jeden Fall mit dabei. Ich möchte den Fokus aber auf das gesamte Team lenken. Bei vielen wird es eine Punktlandung werden. Und natürlich tut es uns gut, wenn wir Ruben, Mads und Mergim dabei haben. Aber letztlich ist es wichtig, dass wir fitte Spieler auf dem Platz haben. Jeder kennt die Brisanz und die Wichtigkeit des Spiels."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

... zur Stimmung in der Mannschaft:

"Wir haben die ersten beiden Tage genutzt, um zu regenerieren und nutzen die drei letzten Tage dazu, um uns vorzubereiten. Der Fokus ist da, aber es ist auch wichtig, dass wir die Lockerheit behalten und auch mal rausgehen. Jeder weiß, worum es geht. Wir versuchen die beste Leistung zu bringen und müssen davon ausgehen, dass Bochum und Stuttgart ihre Spiele gewinnen. Wir müssen unsere Leistung abrufen und dafür sorgen, dass wir uns aus eigener Kraft in der Klasse halten. Wir haben eine sehr reflektierte Mannschaft mit guten Charakteren. Es macht keinen Sinn, nach links und rechts zu gucken."

Lesen Sie dazu auch

... zum Motto "Eier zeigen", das Niklas Dorsch vorgegeben hat:

Da passt zu Niklas, das ist seine Art. Aber wir müssen auch mit dem Kopf spielen, beides wird sehr wichtig sein. Wir müssen clever sein."

... dazu, was er sich von Gladbach erwartet:

"Ich erwarte was von meiner eigenen Mannschaft, dass wir unseren Plan durchziehen. Gladbach will das letzte Heimspiel positiv gestalten und nichts abschenken. Wir müssen mit der vollen Überzeugung ins Spiel gehen, dass wir Punkte holen können. Ich bin vollkommen von meiner Mannschaft überzeugt und dass wir in der Lage sind, da drei Punkte zu holen. Wichtig ist, dass wir bei uns bleiben und das durchziehen – mit Mut, Leidenschaft und unserem Kopf."

... dazu, was ihn positiv stimmt:

"Mich stimmt zuversichtlich, dass wir zu Hause gute Spiel gezeigt haben. Wir haben die letzten Auswärtsspiele bis auf das Spiel in Bochum gut mitgespielt, in Frankfurt und Wolfsburg etwa. Das waren auch Spiele, in denen wir gezeigt haben, dass wir auswärts punkten können. Irgendwann schlägt das Pendel wieder in die richtige Richtung aus. Es geht immer darum, mit Überzeugung und Mut aufzutreten. Wir mussten immer viel umbauen, deswegen hast du nicht die absolute Sicherheit. Die Jungs haben sich gegen Dortmund in Unterzahl wahnsinnig gut verkauft. Es sind Kleinigkeiten, die diese Spiele entscheiden."

... zum Druck für die jungen Spieler:

"Unsere jungen Spieler kommen gut mit dem Druck zurecht. Manch einer braucht den Arm auf der Schulter, andere wollen in Ruhe gelassen werden. Wir haben jetzt nicht alles auf links gedreht. Wir versuchen jetzt, die Lockerheit beizubehalten, der Fokus ist ohnehin da. Jedem ist bewusst, um was es geht, dann muss man es nicht künstlich noch aufbauschen. Wir haben nicht diese Spieler, die nur vor der Mannschaft stehen und große Töne spucken. Wir haben flache Hierarchien. Einen Mannschaftsabend haben wir nicht gemacht, die Mannschaft macht ohnehin wahnsinnig viel zusammen."

... dazu, ob Gladbach ein dankbarer Gegner ist:

"Nein, das glaub ich nicht. Sie haben keinen Druck, wollen einen vernünftigen Abschied haben, nachdem sie zuletzt so viel negative Presse hatten. Es ist eine spielstarke Mannschaft mit viel individueller Klasse. Sie haben in der Offensive viele torgefährliche Jungs."

... zu den möglichen Szenarien Klassenerhalt oder Relegation:

Wir haben nur den Klassenerhalt im Kopf. Wir treffen uns am Sonntag, haben Montag frei, dann gibt es noch Checks und Fitnesstests. Und dann wäre es das für die Mannschaft."

... dazu, ob der FCA die Kaufoption für Berisha schon gezogen hat:

"Vielleicht. Wenn es irgendwo steht, ist es vielleicht so. Aber ich gehe davon aus, dass wir sie ziehen, ja."

... dazu, wer Meister wird:

"Ich glaube, es bleibt so, wie es ist."

Update: Nach Informationen unserer Redaktion stimmt es, dass der FCA die Kaufoption für Mergim Berisha gezogen. Demzufolge überweist der Bundesligist vier Millionen Euro an Berishas bisherigen Klub Fenerbahce Istanbul. Als sehr wahrscheinlich gilt es, dass Augsburg Berisha aber bei einem entsprechenden Angebot gleich weiterverkauft.