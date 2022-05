Paukenschlag beim FCA: Klaus Hofmann legt alle Ämter aus gesundheitlichen Gründen nieder

Der FC Augsburg muss sich einen neuen Vereinschef suchen. Klaus Hofmann legt alle Ämter beim Fußball-Bundesligisten nieder.

Es ist die Nachricht am Freitagnachmittag: Nach Informationen unserer Redaktion legt Klaus Hofmann alle Ämter und Posten beim FC Augsburg nieder. Gesundheitliche Gründe sind dafür ausschlaggebend. Hofmann war 2012 beim FC Augsburg eingestiegen und hatte als Willkommensgeschenk eine Million Euro für den Bau eines Nachwuchsleistungszentrums mitgebracht. Im Dezember desselben Jahres wurde er in den Aufsichtsrat gewählt, im April 2014 wurde er in den Vorstand bestellt.

Klaus Hofmann ist seit Dezember 2014 Vorstandsvorsitzender beim FC Augsburg

Im Dezember 2014 löste der erfolgreiche Geschäftsmann Walter Seinsch als Vorstandsvorsitzenden ab. Der 54-Jährige kündigte an, keine „Revolutionen“ vornehmen zu wollen, sondern den Weg, den der Verein unter Seinsch eingeschlagen hatte, im Großen und Ganzen weitergehen zu wollen. Mehrfach kritisierte er das „Konstrukt RB Leipzig“ sowie die Ausnahmeregelungen für Bayer 04 Leverkusen, den VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim bei der 50+1-Regel. Zuletzt hatte er sich aber mit Kritik zurückgehalten.

Klaus Hofmann über seinen Rücktritt als FC-Augsburg-Chef: "Gesundheit ist das Wichtigste"

Der FC Augsburg bestätigte den Rücktritt von Klaus Hofmann am späten Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung. In dieser geht der scheidende FCA-Chef auch auf die Hintergründe seiner Entscheidung ein. „Bereits seit einiger Zeit leide ich durch die Doppelbelastung beim FCA und meiner Firma unter stärker werdenden gesundheitlichen Problemen. Dies führt aus meiner Sicht auch dazu, dass ich beide Themen nicht mehr mit der gewohnten und notwendigen Sorgfalt ausführen kann“, wird Hofmann zitiert. „Daher habe ich mich nach dem geglückten Klassenerhalt schweren Herzens dazu entschieden, meine Ämter als Präsident des e.V. und als Geschäftsführer der KGaA aufzugeben und mich auf mein Unternehmen zu konzentrieren. Gesundheit ist sicher das Wichtigste im Leben.“

