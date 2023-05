Paukenschlag vor Dortmund: Warum sich der FCA von Gikiewicz trennt

Wollen die Dortmunder "noch" Meister werden, dann müssen sie in Augsburg gewinnen!

Will der FCA in der 1. Liga bleiben, dann müssen sie aus eigener Kraft noch 1 Punkt holen, um sicher drinnen zu bleiben. Deshalb gibt es für mich nur ein Ziel, hinten so dicht zu machen, eben bereits durch die Mitte, dass Dortmund "kein", bzw. nicht "mehr Tore" schießt wie der FCA, dann hat man das "sichere Unentschieden" das doch für den Vorsatz des Trainers gilt:



"Wir wollen es aus eigener Kraft schaffen"

https://www.fcaugsburg.de/article/maassen-wollen-es-aus-eigener-kraft-schaffen-18067



JA, dann macht mal und bügelt durch "110%igen Einsatz" und Konzentration bis zum Schlusspfiff das nach, was man in Bochum "leichtfertig nicht" gemacht hat und deshalb jetzt noch in solche großen Nöte gekommen ist, obwohl man den Sack bereits vor ein paar Spielen, hätte zumachen können! augen-zuhalten



Und so schwer das Spiel auch sein mag, ich bin da mal wieder Optimist und glaube, dass für den FCA, der "eine fehlende Punkt" gegen Dortmund möglich ist. daumen-hoch



Heja, heja FCA

Und kämpfen bis Schluss!

Antworten Melden