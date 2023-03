Pechvogel Dorsch fehlt dem FC Augsburg länger als zunächst gedacht

Der Mittelfeldmann musste sich erneut operieren lassen, diesmal an der Nase. Nun ist klar: Er wird dem FC Augsburg bis zu vier Wochen fehlen.

Nach der Länderspielpause ist vor dem Wolfsburg-Spiel: Bei der Partie in Niedersachsen (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) will der FC Augsburg endlich den Auswärtsfluch beenden und die ersten Punkte in der Fremde im neuen Jahr holen. Schlechte Neuigkeiten gibt es zudem von Pechvogel Niklas Dorsch. Dieser hatte sich unter der Woche an der Nase operieren lassen. Wer dachte, dass Dorsch bald wieder zurück ist, sollte sich aber getäuscht haben. Das sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen...

... zur Personalsituation:

"Von den Länderspielen sind alle wieder gesund zurückgekommen, bis auf Ermedin Demirovic. Der ist erkältet zu Hause, aber ja ohnehin gesperrt. Maxi Bauer ist wieder dabei, was sehr erfreulich ist. Felix Uduokhai braucht noch eine Woche. Kelvin Yeboah hat sich im Testspiel verletzt, Niklas Dorsch hat sich operieren lassen. Der ein oder andere ist noch müde."

... zur (selbst gestellten) Frage, wer Demirovic ersetzen kann:

"Wir haben Alternativen. Es kann aber auch sein, dass wir mit einer statt mit zwei Spitzen spielen."

... zum Nationalmannschaftsdebüt von Mergim Berisha:

"Er hat das sehr ordentlich gemacht und es hat uns gefreut, dass er in beiden Spielen zum Einsatz gekommen ist. Er hat gute Laune mitgebracht und ich hoffe, dass er die Energie, die er auf dem Trainingsplatz versprüht, auch in Wolfsburg zeigt."

... zu den erheblichen Marktwertsteigerungen der FCA-Spieler:

"Das ist für uns alle und den Klub gut. Wir haben uns für den Weg entschieden, mit jungen Spielern zusammenzuarbeiten. Damit haben wir die Chance, Werte zu schaffen. Aber natürlich geht es in erster Linie darum, erfolgreich Fußball zu spielen."

... zum Gegner:

"Der VfL Wolfsburg ist eine sehr gute, junge und schnelle Mannschaft. Wir haben aber im Winter zuletzt ein gutes Testspiel gegen sie bestritten. Das wird wieder eine große Herausforderung."

... zur effizienten Chancenverwertung beider Vereine:

"Wolfsburg hat hohe Qualität im Spiel nach vorn, viel Speed. Wenn du sie hoch presst, können sie dich mit ihrer Schnelligkeit erwischen. Aber auch wir haben den ein oder anderen Spieler, der nicht viele Chancen braucht. Mergim Berisha ist zum Beispiel so einer. Das ist wichtig für ein Team, zwei oder drei solcher Spieler in seinen Reihen zu haben. Wenn wir die Möglichkeiten bekommen, werden wir auch ein Tor machen."

... zur Auswärtsmisere:

"Auf diese Frage habe ich gewartet. Aber für uns ist das kein Thema. Wir haben in dieser Saison schon Punkte auswärts geholt und stehen in der Auswärtstabelle nicht schlecht da. Natürlich ist es nicht gut, dass du so lange auswärts nichts geholt hast. Aber wir bereiten uns gleich vor. Wir wollen gerne in Wolfsburg was mitnehmen, um dieses Thema zu beenden."

... zur Nasen-Operation bei Niklas Dorsch:

"Die OP war unumgänglich. Es gab die Überlegung, dass man es hinten rausschiebt. Es ist nicht ganz klar, wie lange es dauert, bis er wieder zur Verfügung steht. Aber ich denke, zwei bis vier Wochen brauchen wir schon. Es wird eine Zeit dauern."

... zu Kelvin Yeboah:

"Es ist nicht ganz einfach nach seinem Bänderriss. Ich denke, drei bis vier Wochen wird es dauern."

... zu Robert Gumnys Länderspielauftritt und der herben Kritik von Artur Wichniarek:

"Ich habe es auch gelesen und finde die Kritik wenig konstruktiv. Aber er kommt bei 0:2 rein, hat sicher auch nicht gut gespielt. Aber er hat sich gut entwickelt, ist hier zum Nationalspieler geworden. Er muss es konstanter zeigen. Diese Firm von Kritik fand ich arg persönlich und wenig konstruktiv. Für ihn könnten David Collina, Daniel Caligiuri oder Mads Pedersen spielen."

... zum Topspiel BVB gegen FCB:

"Ich habe keine Glaskugel, für uns ist das Thema weit weg. Aber es ist interessant für die Liga, dass beide Vereine auf Augenhöhe sind. Das macht es spannend."