Übernimmt eine Schwabe den FCA als Cheftrainer?

Der FC Augsburg könnte bei der Suche nach einem Nachfolger für Markus Weinzierl in St. Gallen fündig werden. Peter Zeidler soll Top-Kandidat auf den Trainerposten beim FCA sein.

Ein Schwabe für die bayerischen Schwaben? Laut Berichten von Sky ist Peter Zeidler der Favorit auf die Nachfolge von Trainer Markus Weinzierl beim FC Augsburg. Für den vakanten Cheftrainerposten hat sich der 59-Jährige zuletzt als Coach des FC St. Gallen in der Schweiz empfohlen. Doch auch in Deutschland hat sich der Trainer aus Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg bereits einen Namen gemacht.

Zeidler Favorit auf Trainerposten beim FC Augsburg

Die ersten Erfahrungen hatte Zeidler als Co-Trainer beim VfB Stuttgart gemacht, es folgten Stationen als Coach beim VfR Aalen, dem 1. FC Nürnberg II und den Stuttgarter Kickers. Bei der TSG Hoffenheim arbeitete Zeidler dann als Co-Trainer von Ralf Rangnick.

Dann hatte er sich aufgemacht, um als Cheftrainer bei größeren Klubs Erfahrung zu sammeln. Nach Stationen in Sochaux, Sion, Salzburg und Lieferung kam er nach St. Gallen. Zeidler gilt vor allem als Förderer der Jugend und guter Entwickler von Talenten. Das dürfte vor Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter interessant sein, weswegen Zeidler wohl auch Favorit ist.

Reuter befindet sich auf Trainersuche, nachdem Weinzierl nach dem letzten Spieltag der Bundesliga-Saison auf der Pressekonferenz seinen Abschied verkündet hatte. Der Vertrag des Coaches lief aus, Reuter hatte sich offenbar vorher nicht für eine Verlängerung des Arbeitspapiers eingesetzt.

Auch Wolf Kandidat beim FCA

Zeidler hat bei St. Gallen noch einen Vertrag bis 2025. Der FCA müsste also eine Ablösesumme bezahlen. Laut Sky soll dieser schon im Hintergrund verhandelt werden.

Neben Zeidler gilt auch Hannes Wolf als Kandidat, der bereits Bayer Leverkusen und den Hamburger SV coachte. Derzeit trainiert der 41-Jährige die U19 des DFB-Teams.

