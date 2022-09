Das gellende Pfeifkonzert sollte auch Stefan Reuter zu denken geben

Reuter hat Recht, wenn er die Mannschaft und auch den Trainer angreift.



Steht er auf dem Platz und tut so, als würde er Fußball spielen und betreibt im Grunde genommen Arbeitsverweigerung vom Allerfeinsten? Nein, das ist die Mannschaft, die im Moment nur 20 Prozent ihrer Leistung abruft, weil sie keine Konkurrenz durch die Jugend fürchten muss.



Ist er für die ideenlose und ängstliche Aufstellung verantwortlich?



Nein, das ist der Trainer, der im Grunde genommen nichts anderes macht, als sein Vorgänger und bloß nichts riskieren will. Dabei wurde er eigentlich eingestellt, um neue Wege zu beschreiten und die Jugend voranzubringen. Wann fängt er endlich damit an?



Viele schreien nach einem offensiven Mittelfeldspieler.



Warum bedient man sich nicht in der eigenen Jugend und setzt Franjo Ivanovic endlich ein?



Ich kann es nicht oft genug betonen:



Es muss endlich das Konkurrenzdenken eingeführt werden. Keiner darf eine Stammplatz-Garantie haben und jeder muss für den Startplatz kämpfen.



Setzt endlich mehr aus der eigenen Jugend ein. Schlechter können sie es garantiert nicht machen.



In diesem Sinne

