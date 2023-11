Philipp Tietz lässt sich nicht bremsen: Der FCA in der Einzelkritik

Plus Der Stürmer des FCA trifft im dritten Spiel unter Thorup zum dritten Mal. Ein anderer FCA-Spieler hat beim Punktgewinn in Köln aber auch seine Finger im Spiel.

Der FC Augsburg bleibt unter dem neuen Trainer Jess Thorup weiter ungeschlagen. Auch wenn es ganz ohne Rückstand offenbar noch nicht geht, holen die Augsburger in Köln immerhin einen Punkt. Dabei zeigen sich gewisse Unterschiede bei den Einzelleistungen der Spieler.

Benotet werden nur Akteure, die mindestens 30 Minuten spielten.