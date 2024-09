Phillip Tietz ersetzt Samuel Essende in der Startelf des FCA

Wohin geht die Reise des FC Augsburg in den nächsten Wochen in der Bundesliga? Mit vier Punkten aus den ersten vier Spielen ist der FCA gar nicht optimal gestartet. Denn dreimal durfte der FCA zu Hause antreten. Auswärts setzte es sogar ein 0:4 in Heidenheim. Mit einer Niederlage in Leipzig muss sich der FCA erst einmal mit einem ungemütlichen Herbst im unteren Tabellendrittel einrichten. Leipzig ist der Angstgegner des FCA seit dem Bundesligaaufstieg der Ostdeutschen. Nur eines der 16 Bundesliga-Duelle hat der FCA gewonnen, in Leipzig gab es sogar nur ein Remis bei sieben Niederlagen. Was für den FCA spricht: Leipzig spielte zuletzt zweimal nur 0:0 gegen Union und gegen St. Pauli.

Für ein Tor ist der FCA aber immer gut. Deswegen bleibt FCA-Trainer Jess Thorup bei der offensiven Anlage seines Spielsystems. „Leipzig hat viel Qualität in den eigenen Reihen, wir wissen, was auf uns zukommt. Wir müssen am Samstag mutig sein, offensiv auftreten, da können wir gegen jede Mannschaft erfolgreich sein und werden zu unseren Gelegenheiten kommen.“

Jess Thorup vertraut gegen RB Leipzig auf die gleiche Defensivreihe

Die soll in der Spitze Phillip Tietz für den rotgesperrten Samuel Essende nützen. Ansonsten setzt Thorup gegenüber dem 2:3 gegen Mainz auf die gleiche Startelf. Er vertraut also weiter auf die Defensivabteilung und gibt ihnen eine Chance zur Wiedergutmachung.

Was für den FCA nach dem vielen VAR-Ärger gar nicht so uninteressant ist. Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin) wird im Kölner Keller durch Video-Schiedsrichter Markus Sinn (Filderstadt) unterstützt. Was ein gutes Omen sein könnte: Siebert war Schiedsrichter beim bisher einzigen Sieg des FCA gegen Leipzig. Am 19. September 2017 gewann der FCA zu Hause gegen RB mit 1:0. Torschütze damals war Michael Gregoritsch.

Startelf: Labrović, Gouweleeuw, Rexhbecaj, Wolf, Giannoulis, Vargas, Jakić, Onyeka, Tietz, Bauer, Schlotterbeck

Bank: Dahmen (TW), Matsima, Kabadayi, Maier, Mounié, Breithaupt, Claude-Maurice, Jensen, Koudossou