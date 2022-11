FC Augsburg

17:31 Uhr

Platzt der WM-Traum von Carlos Gruezo?

Plus Carlos Gruezo, der Nationalspieler aus Ecuador, verletzt sich beim Heimspiel des FC Augsburg gegen den VfL Bochum. Und das nur eine Woche vor dem Eröffnungsspiel gegen Katar.

Von Robert Götz

Es lief die 29. Minute in der WWK-Arena, als vielleicht der große Traum von Carlos Gruezo von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar mit Ecuador platzte. Es war eigentlich eine relativ ungefährliche Situation. Gruezo wollte einen Ball im eigenen 16er gegen den Bochumer Kevin Stöger ins Toraus rollen lassen. Doch der Österreicher in VfL-Diensten hielt den Ball im Spiel. Gruezo musste nachsetzen, rutschte dabei auf dem Kunstrasen hinter der Linie ein wenig weg, erkämpfte sich den Ball. Die Szene schien geklärt. Doch anstatt weiter zu spielen, passte er den Ball einfach ins Seitenaus, ließ sich zu Boden fallen und griff sich an den Oberschenkel. Sekunden später, als Mannschaftarzt Dr. Jens-Ulrich Otto ihn untersuchte, schlug der 27-Jährige die Hände über den Kopf zusammen. Als er dann vom Platz ging, für ihn kam Arne Maier, schossen ihm die Tränen in die Augen.

