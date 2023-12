FC Augsburg

vor 31 Min.

Plötzlich wirken Erfolge des FCA wie selbstverständlich

Plus Gegen Frankfurt wurde deutlich, was Jess Thorup für den FCA geleistet hat. Wie der Trainer den Abstiegskandidaten innerhalb weniger Wochen zu einem Mittelklasseklub formte.

Von Johannes Graf

In den vergangenen Wochen machte Jess Thorup wiederholt Anmerkungen. Dies hatte ihm nicht gefallen, jenes hätte seine Mannschaft besser machen können. Als er am Sonntagabend im Bauch der Arena das Geschehene einordnen sollte, wirkte der Trainer des FC Augsburg hingegen äußerst zufrieden. "Das war mein bestes Spiel als Augsburger Trainer bis jetzt", betonte er. Die Ballbesitzphasen hatten dem 53-Jährigen gefallen, die Kontrolle über das Spiel, ebenso das Anlaufen und Pressingverhalten.

Viel Lob verteilte der smarte Däne nach dem überzeugenden 2:1 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt an seine Spieler. Derweil hätte er selbst eine Würdigung verdient gehabt. Unter Thorup hat die Augsburger Mannschaft eine erstaunliche Entwicklung genommen, die sich in der Art und Weise auf dem Platz, ebenso aber auch in Zahlen beobachten lässt. Drei Siege und drei Unentschieden in den jüngsten sechs Spielen sorgen dafür, dass der FCA in der Fußball-Bundesliga seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz steht.

