Pokalspiel ausverkauft: So plant FCA-Coach Maaßen dritten Heimsieg gegen Bayern

Plus Der FC Augsburg konnte die letzten zwei Heimspiele gegen den FC Bayern gewinnen. Jetzt soll der dritte Sieg her – FCA-Coach Maaßen hat konkrete Forderungen ans Team.

Von Andrea Bogenreuther

Spiele gegen den FC Bayern München sind traditionell ein publikumswirksamer Selbstläufer. Das trifft auch auf den FC Augsburg zu. In der aktuell laufenden Bundesliga-Saison konnten die Schwaben bisher nur zweimal ein ausverkauftes Haus mit über 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vermelden. Einmal am 17. September 2022, als der FC Bayern zum Bundesliga-Hinspiel in die WWK-Arena kam und dort mit 0:1 die Segel streichen musste, und nun am Mittwoch (20.45 Uhr), wenn es für beide Teams ins mit Spannung erwartete Pokalduell geht. Natürlich steht die große Frage im Raum, ob der FCA an seinen Überraschungssieg vom September anknüpfen kann.

