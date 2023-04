FC Augsburg

Positive Entwicklung oder negativer Trend? So läuft die Saison für den FCA bisher

Plus In 28 Bundesliga-Spielen hat der FC Augsburg 29 Punkte geholt. Wie ist diese Bilanz einzuordnen? Hat Trainer Maaßen etwas bewirkt? Eine Analyse anhand des Saisonverlaufs.

Von Johannes Graf

Auf das 2:3 gegen RB Leipzig blickte Enrico Maaßen zwiegespalten. Einerseits nahm der Trainer des FC Augsburg das Lob des Kollegen Marco Rose dankend an, der FCA hatte sich beim Champions-League-Aspiranten in der zweiten Spielhälfte ordentlich verkauft, dem gegenüber standen allerdings null Punkte. Vor dem immens bedeutenden Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) strotzen die Augsburger nicht gerade vor Selbstvertrauen. Seit fünf Bundesliga-Begegnungen wartet die Maaßen-Mannschaft auf einen dreifachen Punktgewinn, befinden sich in einem negativen Trend. Eine Folge dessen: Der Abstand auf den Relegationsplatz ist auf fünf Zähler zusammengeschrumpft. Doch wie steht der FCA im Verhältnis zu anderen Spielzeiten da? Eine Analyse.

Wie viele Punkte hat der FCA in dieser Saison geholt?

Mit 29 Punkten in 28 Spielen hat Trainer Maaßen bislang im Schnitt 1,04 Punkte pro Partie geholt. Zum Vergleich: Unter Markus Weinzierl hatte der FCA in der vergangenen Saison zum gleichen Zeitpunkt 32 Punkte auf der Habenseite (Schnitt 1,14). Maaßen und seine Mannschaft starteten ordentlich in die Spielzeit. Nach drei Siegen in Serie (Bremen, Bayern, Schalke) und einem Unentschieden (Wolfsburg) schob sich der FCA zwischenzeitlich auf den zehnten Tabellenplatz. Besser sollte die Platzierung in dieser Saison indes nicht mehr werden, denn acht sieglose Spiele danach ließen Augsburg nach unten rutschen. Maaßen war es, wie etlichen Vorgängern, nicht gelungen, Konstanz in die Leistungen und die Ergebnisse zu bekommen. Mit vier Heimsiegen in Serie (Mönchengladbach, Leverkusen, Hoffenheim, Bremen) schwamm sich der FCA frei, doch nach jüngst fünf sieglosen Spielen rückt die Abstiegszone bedrohlich näher.

