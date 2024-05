Die Tickets werden teurer: Der FC Augsburg erhöht seine Dauerkartenpreise

Zur neuen Saison werden die Jahreskarten für den FC Augsburg teurer. Wie die Preissteigerung aussieht, wie der FCA das begründet – und wo der Verein im Ligavergleich liegt.

Der FC Augsburg hat sich zum Zuschauermagneten entwickelt: Saisonübergreifend waren 20 der jüngsten 23 Heimspiele restlos ausverkauft. Auch wenn gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend der letzte Heimauftritt in dieser Saison ansteht, wird die WWK Arena voll besetzt sein. Ein sicheres Ticket haben dann nur diejenigen, die eine Dauerkarte besitzen. Wie der FCA nun bekannt gab, muss ab der neuen Saison 2024/25 für ein Jahresticket tiefer in die Tasche gegriffen werden als bisher: "Nach acht Jahren ohne Anpassung müssen die Dauerkartenpreise erstmals moderat angehoben werden", ist in der Stellungnahme des Bundesligisten zu lesen.

Die Preisanhebung lässt sich auf die einfache Formel reduzieren: Durchschnittlich werden die Dauerkarten um zehn Prozent teurer. Eine nicht ermäßigte Stehplatz-Dauerkarte, die zuletzt mit 199 Euro zu Buche schlug, kostet ab der neuen Saison 219 Euro. Das entspricht einer Steigerung von 20 Euro oder eben zehn Prozent. Die günstigste Sitzplatzjahreskarte steigt im Preis von 349 auf 399 Euro, was dem prozentual größten Sprung um 14,3 Prozent entspricht. Der FC Augsburg verweist als Begründung auf "die in den vergangenen Jahren immens gestiegenen Kosten", insbesondere Personal- und Betriebskosten seien zuletzt stark gestiegen. Darauf müsse man nun reagieren – zumal man mit den Ticketpreisen immer noch deutlich unterhalb des Ligaschnitts liege.

Dauerkarten beim FCA werden teurer: So steht der FC Augsburg in der Bundesliga da

Tatsächlich rangiert der FC Augsburg aktuell in der "Ticket-Tabelle" auf dem 13. Bundesliga-Platz. In dieser Aufstellung, die das Fan-Portal Millternton.de regelmäßig erstellt, werden stets die Kosten für eine reguläre Stehplatz-Dauerkarte sowie das günstigste und teuerste Sitzplatz-Jahresticket addiert. Für die aktuelle Saison ergibt sich beim FCA (199 Euro für den Stehplatz, 349 und 629 Euro für die beiden Sitzplätze) ein Wert von 1177 Euro. Am teuersten war demnach der Stadionbesuch für Fans des 1. FC Köln (1705 Euro), gefolgt vom SV Darmstadt 98 (1631 Euro) und Borussia Dortmund (1570 Euro). Die günstigsten Jahrestickets gab es beim neuen Deutschen Meister Bayer Leverkusen (840 Euro), dem 1. FC Heidenheim (875 Euro) und dem VfL Wolfsburg (900 Euro).

Der FC Augsburg verweist darauf, dass sich Dauerkarteninhaber nicht nur den Zugriff auf alle Heimspiele sichern, sondern auch eine Ersparnis von rund 30 Prozent im Vergleich zum Kauf der 17 Einzeltickets haben. Zudem gibt es ein Vorkaufsrecht auf die Plätze für etwaige Heimspiele im DFB-Pokal. Wer sein Ticket nicht nutzen kann oder will, kann es für jede Partie über die vereinsinterne Ticketplattform verkaufen. Hierbei erhält man den Einkaufspreis auf ein Spiel zurück, abzüglich einer fünfprozentigen Gebühr, die laut Vereinsauskunft der Nachwuchsabteilung zugutekommt. Bei den Dauerkarten setzt der FC Augsburg auf ein Abo-Modell, die aktuellen Jahrestickets verlängern sich am Mittwoch, 15. Mai. Derzeit haben nach Auskunft des Vereins rund 16.000 Fans eine Dauerkarte. Der Rekord stammt aus der Europa-League Saison 2016/17, als 18.500 Jahreskarten verkauft wurden. In der Spielzeit 2018/19 lag dieser Wert noch bei 17.500 Tickets. Vor allem während der Coronapandemie hätten viele Fans von dem Recht Gebrauch gemacht, ihre Karte zu kündigen, sagte ein FCA-Sprecher auf Anfrage.

