FC Augsburg: Profis flüchten bei Gewitter - Trainer Wagner einmal mehr abwesend

FC Augsburg

Plötzlich flüchten die FCA-Profis vom Platz

Vor dem FC Augsburg liegt ein bedeutendes Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und der Cheftrainer? Nicht da. Eindrücke von der ersten Trainingseinheit dieser Woche.
Von Johannes Graf
    • |
    • |
    • |
    Alexis Claude-Maurice (rechts) befindet sich bislang nicht in der Form der Vorsaison. Am Samstag empfängt der FCA den VfL Wolfsburg.
    Alexis Claude-Maurice (rechts) befindet sich bislang nicht in der Form der Vorsaison. Am Samstag empfängt der FCA den VfL Wolfsburg. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Plötzlich blitzt es über dem Trainingsplatz. Es folgt Donner. Als Erster flüchtet sich Mads Pedersen in einen der beiden Transportcontainer, die dem FC Augsburg an seinen Trainingsplätzen als Materiallager dienen. Die Übungseinheit am Dienstagvormittag ist unterbrochen. Einige Spieler wie Phillip Tietz verharren auf dem Rasen, andere trauen sich kaum aus dem metallenen Zufluchtsort. Die Co-Trainer Sven Palinkasch und Thomas Kasparetti tauschen sich aus, blicken auf die Wetter-App. Eine Entscheidung muss her, die ersten Profis fangen in ihren durchnässten Klamotten an zu frieren.

