Darum sind Mert Kömür und Noakhai Banks so viel wert

In der Schlussphase tauchte Mert Kömür ein letztes Mal gefährlich vor dem Tor des VfL Wolfsburg auf. Dessen Torhüter Kamil Grabara parierte den Schuss aufs kurze Eck. Sein zweiter Treffer an diesem Nachmittag wäre für Kömür die Krönung seiner herausragenden Leistung gewesen. Im Trikot des FC Augsburg hatte der flexible Offensivspieler beim 3:1-Erfolg sein bislang bestes Bundesligaspiel abgeliefert. Fünf der ersten sechs Ligaspiele absolvierte er über die gesamte Distanz, dabei erzielte er zwei Treffer und lieferte zwei Torvorlagen.

Hinzu kommt, dass Kömür erst 20 Jahre alt ist. Und wer weiß, welchen Verlauf seine Karriere in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren nehmen wird. Klar ist: Er gilt im deutschen Fußball derzeit als großes Talent, jüngst sammelte er seine ersten Minuten in der U21-Nationalmannschaft, die gemeinhin als Sprungbrett zur A-Nationalmannschaft wahrgenommen wird. Noch hat sich der gebürtige Dachauer nicht entschieden, für welches Land er sich entscheiden würde, sollte er nominiert werden. Tendenziell soll Kömür die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bevorzugen. Doch weil er türkische Eltern hat, wirbt ebenso der Verband des südosteuropäischen Landes um Kömürs Künste mit dem Fuß.

Mert Kömür steigert seinen Marktwert auf zwölf Millionen Euro

Seine jüngste Entwicklung schlägt sich in seinem Marktwert wider. Laut Branchenportal Transfermarkt.de (TM) beträgt der wirtschaftliche Wert Kömürs inzwischen zwölf Millionen Euro. Innerhalb eines Jahres hat der Spieler seinen Marktwert somit um zehn Millionen Euro gesteigert. Der Jungprofi des FCA dient als Beispiel dafür, wie rasant sich der Marktwert eines Spielers steigern lässt. Seit über zwei Jahrzehnten widmet sich TM den Marktwerten. Nach Hin- und Rückserie werden Profis eingestuft, mitunter auch während einer Spielzeit. In die Einordnung fließen neben Alter und sportlicher Leistung die Zukunftsperspektive, die real existierende Nachfrage oder bisher gezahlte Ablösesummen ein. Zudem sind für einen Profiklub Faktoren wie Prestige und Marketing interessant. Ebenso positiv bemerkbar macht sich der Aufstieg zum Nationalspieler. Noch ist Kömür kein A-Nationalspieler, allerdings befindet er sich auf dem Weg dorthin.

Der Marktwert ist ein grober Anhaltspunkt. TM betont: „Die Transfermarkt-Marktwerte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen. Das Ziel ist nicht, einen Preis vorherzusagen, sondern einen Erwartungswert.“ In den USA wird transparent mit Ablösesummen und Gehältern umgegangen, hierzulande waren und sind Vereine bis heute nicht flächendeckend dazu verpflichtet, Auskunft über genaue Summen zu geben. Die Zahlen unterliegen also Spekulationen.

Vereine erstellen ihre eigenen Marktwerte

Das Magazin Follow the Money hat mit einer Datenanalyse untersucht, wie stark Marktwerte und tatsächliche Transferwerte voneinander abweichen. Dabei zeigte sich, dass die Unterschiede im Durchschnitt bis zu 60 Prozent betragen können. Damit ist klar: Der „wahre Wert“ eines Fußballspielers lässt sich kaum objektiv bestimmen. Transferentscheidungen hängen immer von den jeweiligen Umständen ab. Vor allem Spieler und deren Berater argumentieren sehr wohl in Vertragsgesprächen mit den Marktwerten von TM, wie das Fachmagazin 11Freunde jüngst in einem Artikel beschrieb. Sportdirektoren und Geschäftsführer orientieren sich teils an TM, letztlich erstellen sie anhand bestimmter Kriterien ihre eigenen Marktwerte.

Neben der Kaufsumme ist das Gehalt des Spielers bei einem Wechsel Gegenstand der Verhandlungen. Zudem finden sich in Verträgen teils Ausstiegsklauseln. Weil Sender und Streaminganbieter im Rahmen der TV-Vermarktung den Vereinen und den Ligaverbänden Milliarden überweisen, klotzen Top-Klubs. Im Umkehrschluss: Fragen der FC Bayern oder Real Madrid an, verlangen die abgebenden Klubs bedeutend mehr. Für vermeintlich kleinere Profivereine, die nicht an internationalen Wettbewerben teilnehmen, ist eine kreative Transferpolitik umso bedeutender. Selbst ausbilden oder günstig erwerben und später teuer verkaufen – das ist eine Möglichkeit, um wirtschaftlich zu arbeiten.

Fünf Spieler des FC Augsburg erreichen achtstelligen Marktwert

Entsprechend könnten Kömür und Noakhai Banks für den FCA zu einem lukrativen Geschäft werden. Laut TM sind beide inzwischen einen zweistelligen Millionenbetrag wert. Kömür besagte zwölf Millionen, Banks deren zehn. Zum Vergleich: Den Marktwert von Banks taxierte TM vor einem knappen Jahr noch auf 150.000 Euro. Der 18-jährige Abwehrspieler hat jüngst seinen ersten Bundesligatreffer erzielt und steht neben Kömür für die Strategie, eigenen Nachwuchs in der Bundesligamannschaft zu etablieren.

Wertvollster Spieler im Augsburger Kader bleibt laut TM der französische Innenverteidiger Chrislain Matsima, der unverändert bei 22 Millionen liegt. Dahinter reihen sich Alexis Claude-Maurice (15/plus 3) und Finn Dahmen (12/plus 3) ein. Mit Kömür und Banks verfügt der FCA nun über fünf Spieler mit achtstelligen Marktwerten. Der Gesamtmarktwert des Kaders liegt bei knapp 151 Millionen Euro.