Protest und Pyro: Wie der FCA auf Aktionen seiner Ultras reagiert

Plus Seit Wochen protestieren Fans gegen den Einstieg eines Ligainvestors. So stellt sich der FC Augsburg auf mögliche Aktionen seiner aktiven Fanszene im Heimspiel gegen RB Leipzig ein.

Von Johannes Graf

Der Tennisball scheint sich etabliert zu haben. Wenn die aktiven Fanszenen der Fußball-Bundesligisten in den vergangenen Wochen ihrem Protest gegen die Investoren-Pläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) Ausdruck verleihen wollten, schleuderten deren Mitglieder die gelben Filzkugeln auf den Rasen und sorgen so für Spielunterbrechungen. Jüngstes Beispiel: das Nachholspiel zwischen Mainz und Union Berlin (1:1). In einer ersten Stufe hatten die Ultras mit Banner und einem Stimmungsboykott zu Beginn jedes Spiels reagiert, gefolgt von den üblichen Schmähungen Richtung DFL. Inzwischen ist die Anhängerschaft dazu übergegangen, Partien durch Aktionen für einen längeren Zeitraum zum Erliegen zu bringen. Unter anderem symbolisierten aufs Feld geworfene Schokoladentaler das viele Geld, das ein Deal den Klubs bringen soll. Für eine Milliarde Euro soll der Liga-Investor sechs bis neun Prozent an den TV-Erlösen erhalten.

Mit der kleinstmöglichen Menge an Ja-Stimmen hatten die 36 Profiklubs im Dezember für den Investoreneinstieg gestimmt. 24 Vereine stimmten dafür, zehn dagegen und zwei Klubs enthielten sich. Augsburg hatte sich enthalten, was letztlich dem Mitgliedervotum des Klubs und einer Ablehnung gleichkam. Das wird die Ultras des FCA, organisiert im Ulrich-Biesinger-Tribüne e. V. (UBT), allerdings nicht daran hindern, sich weiterhin an den allgemeinen Protestaktionen zu beteiligen. Nach Informationen unserer Redaktion wird die UBT versuchen, im Heimspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) für eine Unterbrechung zu sorgen. Womöglich wird auch sie versuchen, Tennisbälle oder Geldimitate aufs Spielfeld zu werfen.

