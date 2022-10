FC Augsburg

vor 4 Min.

Reece Oxford ist Überraschungsgast im FCA-Training

Plus Reece Oxford steht nach seiner Knie-OP im Sommer wieder auf dem Trainingsplatz. Doch von einem Bundesliga-Einsatz ist er noch ein gutes Stück entfernt.

Von Robert Götz

Am Mittwoch schien es für kurze Zeit so, dass sich die Personalprobleme des FC Augsburg in der Innenverteidigung entspannen könnten. „Reece Oxford trainiert mit“, raunten sich die Beobachter des öffentlichen Trainings des FCA zu. Der Überraschungsgast übte bei einer Pass-Übung mit seinen Teamkollegen. Doch die Hoffnung auf ein Blitzcomeback am Sonntag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/DAZN) war schon wenige Minuten später dahin. Als es in Spielformen mit Körperkontakt ging, verabschiedete sich Oxford zum Training mit dem Reha-Trainer.

