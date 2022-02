Reiner Maurer steht für einen Tag als FCA-Cheftrainer im Blickpunkt

Plus FCA-Co-Trainer Reiner Maurer sieht seinen Aushilfsjob gegen den SC Freiburg als Ersatz für den an Corona erkrankten Cheftrainer Markus Weinzierl ganz gelassen.

Es ist zwar sein Bundesliga-Debut als verantwortlicher Trainer, doch die Spieltagspressekonferenz vor dem Heimspiel (Sa., 15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg absolvierte Reiner Maurer routiniert und unaufgeregt. Wie wenn er schon seit Jahren als Cheftrainer des FC Augsburg fungierte und nicht nur als einmaliger Ersatz für den corona-erkrankten Markus Weinzierl.