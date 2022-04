FC Augsburg

Rekord-Sponsoring trotz Pandemie: FCA kommt besser durch die Krise als gedacht

Plus Die Corona-Pandemie setzt auch den Profiklubs zu. Die Augsburger stehen aber besser da als viele Konkurrenten. Das liegt auch an der Treue vieler regionaler Sponsoren.

Von Marco Scheinhof

Am Ende könnte es eine zufriedenstellende Saison werden. Zumindest unter den Umständen. Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft, zudem wirtschaftlich den Schaden so gering wie möglich gehalten – im Idealfall gelingt dem FC Augsburg beides. Sportlich ist der Weg seit dem 2:0-Erfolg am Sonntag in Bochum bereitet, finanziell schon seit längerem.

