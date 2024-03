FC Augsburg

Rekordsieg gegen Darmstadt: Der FCA setzt ein starkes Zeichen

Plus Beim 6:0 in Darmstadt gelingt dem FC Augsburg Historisches. Noch nie erzielte der Klub auswärts so viele Tore. Warum die Verantwortlichen dennoch nicht in Euphorie ausbrechen.

Von Johannes Graf

Als Kevin Mbabu und Ermedin Demirovic Richtung Mannschaftsbus steuerten, zogen sie eine rollende Musikbox hinter sich her. Die Spieler des FC Augsburg sangen, den Sound hatten sie laut aufgedreht, es dröhnte hallend durch die Mixedzone des Darmstädter Stadions. Die beiden waren in Partystimmung. Alles andere hätte auch überrascht. Nach diesem Spiel. Nach dieser ersten Hälfte. Nach dem höchsten Auswärtssieg in der Erstligageschichte des Klubs. In wahnwitzigen 28 Minuten hatten die Augsburger fünf Treffer erzielt, am Ende dokumentierten eine Sechs und eine Null auf der elektronischen Anzeigetafel Historisches.

In welches Gesicht man auch blickte, das Lächeln wollte weder bei Spielern noch bei Betreuern oder Verantwortlichen verschwinden. Selbst Thorup, der von sich sagt, eigentlich nie zufrieden zu sein, hörte nicht auf zu lächeln. Ausgiebig lobte der 54-Jährige seine Mannschaft. "Sie haben überragend gespielt, haben den Gegner unter Druck gesetzt, haben schöne Tore gemacht", so Thorup, der aus dem Schulterklopfen gar nicht mehr herauskam.

