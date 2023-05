FC Augsburg

vor 16 Min.

Relegation ist für FCA-Stürmer Demirovic keine Option

Hier scheitert Emedin Demirovic an Dortmunds Torwart Gregor Kobel. In Gladbach will der FCA-Stürmer den Klassenerhalt sichern.

Plus Verliert der FC Augsburg das Spiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach, droht das Duell gegen den Hamburger SV. Ermedin Demirovic will das unbedingt vermeiden.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Nein. Eine Relegation gegen den Hamburger SV? Daran verschwendet Ermedin Demirovic keinen Gedanken. „Es wird ein besonderes Spiel, wenn der HSV aufsteigt und wir in der kommenden Saison in der Bundesliga gegeneinander spielen. Mit der Relegation will und werde ich mich nicht beschäftigen.“

Schreckensszenario: Relegation gegen seinen alten Klub

Für den Stürmer des FC Augsburg wäre es das Schreckensszenario, gegen seinen alten Klub in zwei Duellen (am 1. und am 5. Juni) um den Klassenerhalt in der Bundesliga kämpfen zu müssen. Darum will er am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach im Schlussspurt den Vorsprung vor dem VfB Stuttgart und dem VfL Bochum über die Ziellinie retten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen