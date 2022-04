FC Augsburg

Revanche gegen Bochum? Was diesmal beim FCA besser werden muss

Plus Augsburg hat beide Partien gegen den VfL Bochum verloren. Doch sowohl im Pokal als auch in der Liga war mehr möglich. Am Sonntag soll die Revanche gelingen.

Von Marco Scheinhof

Torreich war es immer. Allerdings auch immer mit dem schlechteren Ende für den FC Augsburg. Zwei Spiele, zweimal verloren. In der zweiten Runde des DFB-Pokals im Elfmeterschießen, im Hinspiel im eigenen Stadion mit 2:3. Der VfL Bochum scheint dem FCA nicht zu liegen. Was auch daran liegen mag, dass der Aufsteiger eine überaus starke Saison spielt. Am Sonntag nun soll es zur Revanche kommen. Wie aber kann die gelingen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

