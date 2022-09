Rexhbecaj ist einer der Gewinner der Systemumstellung beim FC Augsburg

Plus Elvis Rexhbecaj nahm Mitteldeld-Stratege Joshua Kimmich vom FC Bayern als Manndecker aus dem Spiel. Warum der Neuzugang des FC Augsburg vom neuen System profitiert und er sich auf das Spiel gegen Schalke 04 freut.

Dass die 0:1-Niederlage des FC Bayern München Joshua Kimmich den Schlaf geraubt hat, ist wohl nicht anzunehmen. Doch vielleicht hat der 27-jährige Spielgestalter des Rekordmeisters von einem Spieler des FC Augsburg geträumt: Elvis Rexhbecaj.