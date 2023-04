FC Augsburg

17:36 Uhr

Robert Gumny geht beim FCA durch ein Wellental

Robert Gumny verließ am Samstag enttäuscht den Platz in Leipzig.

Plus Der rechte Verteidiger wurde beim 2:3 in Leipzig früh ausgewechselt. Trainer Maaßen hatte sich mehr erwartet. Warum er dennoch mit der Entwicklung zufrieden ist.

Von Marco Scheinhof

Robert Gumny schlug gegen die Eckfahne. Langsam umrundete er das Spielfeld in dieser 38. Minute. Gumny war nicht verletzt oder angeschlagen, er hatte einfach nicht gut gespielt. Deshalb war er beim 2:3 in Leipzig frühzeitig ausgewechselt worden. Das sorgte für Frust. Und den Schlag gegen die Eckfahne. Es dauerte lange, bis Gumny um das halbe Feld gelaufen war, um zurück zur Kabine zu kommen. Die Auswechselbank des FC Augsburg mied er, er bog vorher ab. Er quälte sich über die Bande am Rand, dann war der Weg in die Kabine frei. Jonas Scheuermann, einer der Co-Trainer des FCA, lief kurz zu Gumny. Ein Abklatschen, das war es.

Wird ein Spieler so früh ausgewechselt, kann das an einer Verletzung liegen. Angeschlagen aber war der Rechtsverteidiger nicht, wie Enrico Maaßen später bestätigte. Es waren Leistungsgründe, die den Augsburger Trainer zu diesem frühzeitigen Wechsel veranlassten. Gumny hatte große Probleme im Defensivverhalten. Er gestand Leipzigs schnellen Angreifern zu viel Platz zu, was sich prompt in zwei von drei Gegentoren niederschlug. Noch weniger aber gefiel Maaßen Gumnys Verhalten in der Offensive.

