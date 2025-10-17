Was Robin Fellhauer beim FCA so besonders macht

Danach gefragt muss Robin Fellhauer schmunzeln. „Auf dem Platz stehen“, antwortet der Spieler des FC Augsburg zunächst, als er seine Lieblingsposition nennen soll. Dann ergänzt er: „Am liebsten irgendwo im Mittelfeld. Wo, das ist dann relativ egal. An sich bin ich da offen und möchte der Mannschaft helfen. Konkurrenz gibt es auf jeder Position.“ Fellhauer hat in seinen ersten Monaten beim Fußball-Bundesligisten so ziemlich überall in der Formation gestanden. Mal links, mal rechts, mal in der Mitte, mal offensiver, mal defensiver. Torhüter und Innenverteidiger fehle noch, merkt er lachend an.

Im Spielsystem von Trainer Sandro Wagner verschwimmen zusehends die Positionen. Dass ihn der Coach fortwährend auf unterschiedlichen Positionen einsetzt, damit hat Fellhauer kein Problem. Schließlich zeichnet ihn diese Flexibilität aus und ermöglicht Einsatzzeit. Er wolle offensive Akzente einbringen, aber primäres Ziel sei jetzt erst mal, so viel Spielzeit wie möglich zu sammeln. „Weil ich einfach aus der zweiten Liga komme. Das ist mir bisher echt gut gelungen.“ In allen Partien kam der 27-Jährige zum Einsatz, in vier der bisherigen sechs Ligaspiele stand er in der Startelf. Selbst nach seiner Kopfverletzung in der Partie gegen Bayern München war er in der nächsten Partie wieder dabei.

Im Profifußball haben die Spieler meist feste Positionen

Während seiner Jugendzeit beim 1. FC Saarbrücken und SC Freiburg entwickelte sich seine enorme Vielseitigkeit. Zunächst spielte er im defensiven Mittelfeld, später als Innen- und Außenverteidiger. Zugleich zeichnete ihn Dynamik mit Ball am Fuß aus, die ihn torgefährlich werden ließ. Fellhauer beschreibt: „Sind Spieler verletzt ausgefallen, hieß es: Das probieren wir aus, das kriegt der hin.“ Dass dies auch nach dem Übertritt in den Profifußball so blieb, ist kein gewöhnlicher Vorgang. „Je höher du kommst, desto kristallisieren sich Positionen heraus“, betont Fellhauer.

Durch seine Spielweise hat sich Fellhauer innerhalb kurzer Zeit beim FCA unverzichtbar gemacht. Beim 3:1 gegen den VfL Wolfsburg erzielte er obendrein sein Premierentor in der Ersten Liga. Erstes Bundesligator, eine gute Leistung und gewonnen – für ihn sei das ein rundum gelungenes Spiel gewesen, meint er. Nach vier Niederlagen in Serie sorgte der Erfolg für spürbare Entspannung innerhalb des Vereins. Fellhauer, dem es nie an der Einstellung zu mangeln scheint, der Arbeit und Technik auf dem Rasen vereint, nahm eine ganz andere Intensität war. „Die Gier, das Spiel zu gewinnen. Das war schon ein anderes Gesicht, das wir gezeigt haben. Das müssen wir Woche für Woche zeigen und an unsere Stärken glauben. Das zeichnet den FCA aus: Dass wir eklig, aktiv und intensiv spielen.“

1. FC Köln hatte Interesse an Robin Fellhauer

Nächster Gradmesser ist das Auswärtsspiel beim überraschend starken Aufsteiger 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr, Sky). Fellhauer kennt die Atmosphäre im Kölner Stadion aus Zweitliga-Zeiten mit der SV Elversberg. „Das ist schon ein besonderes Stadion“, sagt er. „Vor allem, wenn man einläuft, nimmt man das wahr. In der Partie selbst weniger, weil man aufs Spiel fokussiert ist.“ Die Arena in Köln hätte Fellhauers Heimspielstätte werden können. Der FC hatte im Sommer Interesse bekundet. Der 27-Jährige bestätigt: „Es gab einen kurzen Austausch.“ Auch wenn Köln besser in die Saison gestartet ist, Fellhauer hat seinen Wechsel nach Augsburg bislang nicht bereut. Er sei sehr zufrieden und immer noch sicher, dass es der richtige Schritt gewesen sei.