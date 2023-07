FC Augsburg

07:45 Uhr

Rot-Grün-Weiß statt Betongrau – das ist neu bei FCA-Heimspielen

Bezahlen wie im Supermarkt oder an der Tankstelle, das soll künftig auch in der Augsburger Arena möglich sein.

Plus Der FC Augsburg möchte für Fans den Besuch in seiner Arena komfortabler machen. Unter anderem verändert sich vor dem Spiel gegen Ajax Amsterdam das Bezahlsystem.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Mancher wird sich vielleicht nicht mehr daran erinnern. Aber jahrelang hatte die Augsburger Fußball-Arena ein tristes Antlitz. Vor Baubeginn hatte der Stadtrat den FC Augsburg zu einer formvollendeten Fassade verpflichtet, später hob er diesen Beschluss allerdings im Sinne des Bundesligisten auf. Mit dem Wechsel des Hauptsponsors im Jahr 2015 kam wieder Bewegung in die Angelegenheit. Das Versicherungsunternehmen WWK sicherte sich die Namensrechte, zugleich übernahm es die 4,5 Millionen Euro hohen Kosten für die Stahlrohrkonstruktion und deren LED-Beleuchtung. Der Sponsor wollte sich in hübscher Hülle präsentieren.

Neben der äußerlichen Optik hat der Fußball-Bundesligist seit Baubeginn im Jahr 2007 fortwährend in seine Heimspielstätte investiert. Der VIP- und Businessbereich wurde aufgewertet, der Profispielerbereich im Bauch der Arena ausgeweitet. Für Fans kamen im neuen Geschäftsstellengebäude eine Fan-Kneipe und ein Shop hinzu. Vor der kommenden Saison verkündet der FCA weitere Veränderungen, die für Fans einen zusätzlichen Anreiz bieten sollen. In der "Arbeitsgruppe Stadionerlebnis" diskutieren seit Anfang April der aktive Fan Kern, organisiert im Ulrich-Biesinger-Tribüne e.V. (UBT), Mitglieder und der Klub über Veränderungen. Am Mittwochabend fand ein weiteres Treffen statt, nun hat der FCA erste Ergebnisse publik gemacht.

