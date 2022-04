FC Augsburg

06:05 Uhr

Ruben Vargas hat endlich wieder Grund zum Jubeln

Plus Ruben Vargas hat lange auf seinen ersten Treffer für den FCA in dieser Saison gewartet. Gegen Mainz gelingt ihm ein ganz wichtiger. Was Reuter zu einem Wechsel sagt.

Von Marco Scheinhof

Ruben Vargas kam als einer der letzten Augsburger Spieler aus der Kabine. Er hatte sich seinen Designer-Rucksack auf den Rücken gebunden, eine dunkle Mütze saß auf seinem Kopf. Zusammen mit Reece Oxford verschwand der Schweizer in die Nacht. Nach Wochen und Monaten der Enttäuschung hatte Vargas mal wieder Grund zur Freude. Beim 2:1-Erfolg gegen den FSV Mainz 05 hatte er nicht nur den Siegtreffer für den FCA erzielt, es war zugleich sein erstes Tor in dieser Saison. Am 28. Spieltag. Die Wartezeit war lange, der Frust zwischenzeitlich recht hoch.

