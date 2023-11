FC Augsburg

FCA-Stürmer Ruben Vargas löst mit Köpfchen das EM-Ticket für die Schweiz

Plus Der Schweizer Vargas ist vorzeitig für die Fußball-EM qualifiziert. In die Endrunde will auch Beljo mit Kroatien. So stehen die Chancen für die FCA-Nationalspieler.

Ruben Vargas: Ruben Vargas hatte bisher nicht den Ruf als Kopfball-Ungeheuer. Der Schweizer Offensivspieler des FC Augsburg erzielte seine bisher 17 Bundesliga-Tore hauptsächlich mit seinem rechten Fuß. Die wichtigen beiden Treffer bei den beiden 1:1-Unentschieden in der EM-Qualifikation gegen Israel am Mittwoch und dem Kosovo am Samstag produzierte er aber mit dem Kopf. Die beiden Punkte reichten, damit sich die Schweiz (17 Punkte) schon vor dem abschließenden Spiel gegen Tabellenführer Rumänien (19 Zähler) am Dienstag direkt für die EM im Juni in Deutschland qualifizieren konnte. Mit einem Sieg könnte die Schweiz die Gruppe als Erster beenden, was die Kritik an Nationaltrainer Murat Yakin angesichts der bisher mageren Leistungen dämpfen würde.

Frust für Ermedin Demirovic

Ermedin Demirovic: Enttäuschend endete die EM-Qualifikation für Ermedin Demirovic mit Bosnien-Herzegowina mit zwei Niederlagen in Luxemburg (1:4) und gegen die Slowakei (1:2). Damit belegte Bosnien nur den vorletzten Tabellenplatz in der Gruppe J. Allerdings kann sich Bosnien-Herzegowina noch über die Nations League für die EM qualifizieren. Der FCA-Kapitän spielte gegen Luxemburg die zweite Hälfte, im Heimspiel gegen die Slowakei die komplette Spielzeit.

