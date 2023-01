FC Augsburg

19:31 Uhr

Ruben Vargas nutzt den Elfmeter zum Comeback

Plus Ruben Vargas will in der Rückrunde beim FC Augsburg an seine alte Form anknüpfen. Dabei helfen soll eine Weltmeisterschaft als Schweizer Stammspieler und der Treffer gegen Wolfsburg.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Als es darum ging, wer für den FC Augsburg den Elfmeter im Testspiel gegen den VfL Wolfsburg schießen sollte, da übernahm Ruben Vargas die Verantwortung. Ermedin Demirovic und Daniel Caligiuri ließen dem Schweizer den Vortritt – und der 24-Jährige verwandelte unten rechts sicher zum 1:0-Endstand. Dass Vargas zum Duell mit VfL-Torhüter Coen Casteels antrat, spricht für die psychische Stärke des FCA-Stürmers. Denn es ist noch gar nicht so lange her, dass Vargas in einem wichtigen Spiel vom Punkt aus nicht traf. Bei der EM 2021 verschoss er im Elfmeterschießen gegen Spanien den entscheidenden Strafstoß, die Schweiz war im Viertelfinale ausgeschieden. Doch das ist lange her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen