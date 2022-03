FC Augsburg

18:35 Uhr

Ruben Vargas und das Warten auf sein erstes Tor

Plus Ruben Vargas muss geduldig sein. Auch nach 23 Spielen hat der Angreifer des FC Augsburg noch keinen Treffer erzielt. Ob in Stuttgart der Knoten platzt?

Von Marco Scheinhof

Der Blick auf die Statistik gefällt Ruben Vargas nicht. Zumindest der auf seine eigenen Zahlen in dieser Saison. Da fehlt dem Offensivspieler noch ein Treffer in der Bundesliga. In 23 Partien stand er für den FC Augsburg auf dem Platz, getroffen hat er noch nicht. Das kann zehren, vor allem bei einem Stürmer. „Ich werde immer positiv bleiben“, sagte er im Gespräch am Dienstag.

