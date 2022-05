FC Augsburg

06:41 Uhr

Vor letztem Bundesliga-Spieltag: Bitteres Saisonende für Ruben Vargas

Ruben Vargas vom FC Augsburg wird wohl auch am Samstag gegen Fürth nicht spielen können.

Plus Der Schweizer wird wohl am Samstag im letzten Saisonspiel gegen Fürth fehlen. Dennoch herrscht eine gelöste Stimmung im Training des FC Augsburg.

Von Marco Scheinhof

Am Ende zog sich Michael Gregoritsch einfach die Handschuhe über. Der Österreicher ist eigentlich Stürmer beim FC Augsburg, nun wollte er sich aber im Tor beweisen. Die Bälle lagen rund 20 Meter entfernt, die Schützen hatten sich aufgereiht. Angefangen bei Andi Zeqiri über Daniel Caligiuri, Alfred Finnbogason, Niklas Dorsch bis zu André Hahn. Torschuss zum Abschluss. Aus Spaß. „Null“, rief Gregoritsch. Sollte heißen: Kein Ball wird ins Tor fliegen. Gregoritsch hechtete, fing und faustete. Letztlich musste er den Ball von Hahn passieren lassen. Verzeihlich, der Schuss war präzise mit dem Ziel oberer Torwinkel angesetzt. Zudem noch in Gregoritschs linkes Eck, was sein schwächeres sei, wie er schmunzelnd zugab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen