Rücken Engels und Maier in die FCA-Startelf?

Als Arne Maier (rechts) und Arne Engels (Mitte) am Sonntag in die Partie kamen, ging es für den FCA aufwärts.

Plus Die beiden Augsburger Offensivspieler haben zuletzt nach ihren Einwechslungen überzeugt. Gleich mehrere Wechsel aber wären für Trainer Jess Thorup ungewöhnlich.

Von Marco Scheinhof

Jess Thorup bleibt bei seiner Einschätzung. Schon am Sonntagabend war der Trainer des FC Augsburg nach dem 2:1-Erfolg gegen den SC Freiburg gefragt worden, ob sich die eingewechselten Arne Maier und Arne Engels mit ihren Leistungen für künftige Starteinsätze empfohlen hätten. Der Däne hatte ebenso klar wie kurz geantwortet: "Ja". Daran hat sich auch am Mittwoch nichts geändert.

Nach der ersten öffentlichen Trainingseinheit bestätigte Thorup am Mittag seine Überlegungen. "Sie sind Optionen für die Startelf, dabei bleibe ich", sagte der FCA-Trainer. Engels hatte am Sonntag nach schöner Vorarbeit von Ermedin Demirovic den Treffer zum 2:1 erzielt, Maier hatte mit vielen überlegten Aktionen für gefährliche Momente gesorgt. Sportdirektor Marinko Jurendic hatte beide als "Gamechanger" bezeichnet. Als Spieler also, die der Partie eine neue Wendung gaben, die für die Heimmannschaft enorm wichtig waren. Eine Einschätzung, die Thorup teilt.

