Saison beendet: FCA-Spieler Elvis Rexhbecaj fällt mit Mittelfußbruch aus

Die bittere Diagnose steht fest: Der Mittelfeldspieler des FC Augsburg hat sich gegen Köln den Fuß gebrochen. Wie das weitere Vorgehen aussieht.

Die Bilder vom Sonntagnachmittag verhießen nichts Gutes: Elvis Rexhbecaj verließ das Stadion humpelnd und mit einem Badelatschen am rechten Fuß. Wegen einer Verletzung musste der Mittelfeldspieler nach knapp einer Stunde ausgewechselt werden. Köns Torschütze Davie Selke hatte ihn kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit am Fuß erwischt. Rexhbecaj spielte zunächst noch weiter, musste dann aber aufgeben. Nun vermeldete der FC Augsburg die bittere Diagnose: Rexhbecaj hat sich bei der Aktion den Mittelfuß gebrochen und muss operiert werden. Die Saison für den Vizekapitän des FCA ist damit vorzeitig beendet.

Rexhbecaj wird, wie der FC Augsburg mitteilte, am Donnerstag operiert werden. Danach soll eine Reha folgen. In aller Regel wird der 26-jährige Profi dem FC Augsburg mehrere Monate fehlen und auch den Start der neuen Saison verpassen. Für Elvis Rexhbecaj kommt die Verletzung zu einem bitteren Zeitpunkt. Schließlich stand er gegen seinen Ex-Verein, dem 1. Köln, erstmals seit dem Spiel gegen Freiburg wieder in der Startelf und wollte dazu beitragen, dass dem FCA die Qualifikation für die europäischen Starterplätze noch gelingt.

Elvis Rexhbecaj verletzt: Stammspieler des FC Augsburg erleidet Mittelfußbruch

Nun wird sich der Profi, der 2022 vom VfL Wolfsburg zum FC Augsburg gekommen war und in beiden Spielzeiten zum Stammpersonal des FCA zählt, das Saisonfinale vom Krankenbett aus ansehen müssen. Ein bitterer Schlag für ihn, wie er in einer Stellungnahme des Vereins betont: "Ich war in den letzten Jahren fast immer fit und konnte viele Spiele absolvieren. Daher ist die Verletzung sehr ärgerlich, zumal auch eine Operation nötig ist. Aber ich blicke zuversichtlich nach vorne und bin sicher, dass ich nach der Reha gestärkt zurückkommen werde. Den Jungs wünsche ich für den Saisonendspurt weiterhin viel Erfolg."

Auch Sportdirektor Marinko Jurendic fühlt mit dem Vizekapitän, der gegen Köln sogar die Spielführerbinde getragen hatte: "Das ist eine bittere Diagnose für Elvis und unser Team. Wir drücken ihm die Daumen für die anstehende Operation und Reha. Elvis ist ein Kämpfer, der sich nicht aus der Bahn werfen lässt. Daher sind wir überzeugt, dass er zur neuen Saison wieder bereit sein wird, für die Mannschaft auf dem Platz da zu sein."

