Trotz Klassenerhalt – die Saison des FCA ist eine Enttäuschung

Zu dieser Saison passt das heutige Desaster in Leipzig, fast ohne Gegenwehr. Ja, es muss sich (endlich mal) was ändern. Herr Reuter gehört endlich von seinen Aufgaben entbunden oder sollte zumindest einen starken, frischen Fachmann an seine Seite bekommen. Auch der Präsident muss sich hinterfragen und endlich externen Input zulassen und, die Mängelliste diese Saison ist wieder mal ellenlang, auch Weinzierl hat nicht wirklich überzeugt, zumal er taktisch in einigen Spielen grob danebenlag, allen voran die Pleiten in Stuttgart und gegen Köln...last, but not least, scheint die Mannschaftszusammenstellung unglücklich zu sein und sehr selten ein echtes Team aufzutreten.



Ich freue mich über den Klassenverbleib, aber heute wieder gedämpft, eine Gefühlslage, wie fast die ganze Saison über vorherrschte....



Nobby Die Stimme der Rosenau

