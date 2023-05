Saisonaus: Ruben Vargas fehlt dem FCA in der Schlussphase

Bittere Pille für den FC Augsburg vor dem Spiel gegen den VfL Bochum: Wie der Verein mitteilte, fällt Mittelfeldspieler Ruben Vargas für den Rest der Saison aus.

Der FC Augsburg muss für den Rest der Bundesliga-Saison auf Ruben Vargas verzichten. Der Schweizer Nationalspieler hat sich beim 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Union Berlin eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zugezogen. Die Blessur hatte sich der 24-Jährige in der ersten Spielhälfte zugezogen, dennoch bereitete er in der zweiten Spielhälfte den Siegtreffer durch Dion Beljo vor.

Vargas hat in der laufenden Runde fünf Vorlagen geliefert, drei Treffer hat er selbst in der Bundesliga erzielt. Beim Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) könnte Mergim Berisha für den verletzten Vargas in die Startformation rücken. Berisha trainierte am Dienstag vollumfänglich mit der Mannschaft, gegen Union Berlin hatte er überraschend im Kader gestanden und war in der Schlussphase eingewechselt worden. Zurück auf dem Trainingsplatz war am Dienstag auch Torhüter Rafal Gikiewicz. Er absolvierte ebenso ein individuelles Programm wie Linksverteidiger Iago. Verzichten muss der FCA in Bochum ebenso auf den gelbgesperrten Belgier Arne Engels, der sich gegen Berlin die fünfte Verwarnung geholt hatte.

Ruben Vargas hat beim FC Augsburg immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen

Für Vargas ist es ein weiteres Kapitel in seiner Verletzungshistorie. Immer wieder werfen Blessuren den Schweizer zurück. Zu Beginn der Saison war er wegen einer bei der Nationalmannschaft erlittenen Muskelverletzung fast drei Monate außen vor. Nach Formschwankungen war er in den jüngsten Spielen einer der besten Profis im FCA-Trikot, bereitete sowohl in Frankfurt als auch beim Heimsieg gegen Union Berlin Tore vor. Nun muss er erneut zusehen, weil der Körper streikt. Schon in der Vorsaison war er immer wieder ausgefallen, damals hatten ihn eine Bänderverletzung, eine Mandelentzündung und eine Corona-Erkrankung außer Gefecht gesetzt . (joga)

