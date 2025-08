Samuel Essende müht sich. In jedem Training will der Stürmer des FC Augsburg zeigen, was er kann. Er weiß allerdings: So sehr er sich auch anstrengt, er wird in den ersten drei Bundesliga-Spielen nicht im Kader stehen. Nicht, weil er nicht überzeugen würde. Essende ist gesperrt.

