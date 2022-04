Schleifer Felix Magath sucht bei der Hertha noch nach dem richtigen Rezept

Plus Hertha BSC Berlin hat vor vier Wochen Trainerlegende Felix Magath als Retter geholt. Jetzt wartet am Ostersamstag das wegweisende Spiel gegen den FC Augsburg.

Nach der schmachvollen Derby-Pleite von Berlin darf vermutet werden, dass sich Felix Magath langsam selbst die Frage stellt, warum er sich das eigentlich noch angetan hat. Warum er die nahezu ungebremst dem Abstieg entgegenrauschende Hertha vor vier Wochen als Cheftrainer vom abgesetzten Tayfun Korkut übernommen hat und davon ausgeht, das schlingernde Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Denn derzeit spricht erschreckend wenig dafür, dass Hertha BSC Berlin den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga noch schaffen könnte. Erst recht nicht seit der dürftigen Vorstellung beim 1:4 gegen den bärenstarken Stadtrivalen Union Berlin.