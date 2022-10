Schock für den FCA: André Hahn fällt wegen Knieverletzung monatelang aus

Bitter für André Hahn: Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich der Angreifer schwer am Knie verletzt und fällt lange aus. Auch Gikiewicz steht auf der Kippe.

Bittere Nachrichten vom FC Augsburg: Wie Trainer Enrico Maaßen auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) bekannt gab, hat sich Angreifer André Hahn schwer am Knie verletzt. Der Knorpel ist beeinträchtigt, sodass eine Operation unumgänglich ist. In der Hinrunde, die noch bis Mitte November läuft, wird der 32-Jährige kein Spiel mehr bestreiten können. Zugezogen hat sich Hahn die Verletzung im Spiel gegen Schalke.

Er hatte wesentlichen Anteil am Aufschwung der vergangenen Wochen und traf auch zum 3:2-Siegtreffer in Gelsenkirchen. Das sagte Enrico Maaßen zu...

...André Hahn:

"Bei André ist es sehr schlimm. Er hat sich eine schwere Knieverletzung am Knorpel zugezogen und wird mehrere Monate lang ausfallen. Passiert ist es beim Spiel auf Schalke, wo er noch weitergespielt hat. Nach dem Spiel ist das Knie dann dick geworden. Er ist zwar mit einer Bandage am Knie ins Spiel gegangen, aber das war etwas anderes. Jetzt ist das Knie kaputt und muss operiert werden. Festgestellt worden ist die Verletzung erst unter der Woche. Bei welcher Situation im Spiel gegen Schalke es passiert ist, weiß keiner so wirklich. Wir werden ihn bestmöglich unterstützen, damit er stark wieder zurückkommt. Er ist ein starker Charakter."

...Rafal Gikiewicz, der einen schweren Bluterguss im rechten Oberschenkel hat:

"Gikiewicz hat in dieser Woche noch nicht mit der Mannschaft trainiert, nur individuell. Er hat einen blutunterlaufenen Oberschenkel. Ich hoffe, dass es bis zum Samstag reicht."

...Mergim Berisha, der mit einer Gelb-Rot-Sperre fehlen wird:

"In den vergangenen Wochen haben viele Jungs draußen gesessen und haben mit den Hufen gescharrt. Zugleich haben sie aber auch Spielzeit gesammelt: Bei der U23, den Länderspielen und in Testspielen. Wir haben die Qualität im Kader, um die fehlenden Spieler zu ersetzen. Es gehört leider dazu, dass mal ein Spieler verletzt oder gesperrt ist. Ich habe das Gefühl, dass einige in die Startelf drängen."

...einem möglichen Systemwechsel zurück zur Dreierkette:

"Es ist ein Faustpfand für uns, dass wir sowohl mit Dreier- als auch mit Viererkette spielen können. Die Dreierkette ist eine Möglichkeit für uns."

...der erfolgreichen Siegermannschaft, die nun wegen Berisha und Hahn vorerst gesprengt ist:

"Ich sehe da kein System bröckeln. Es ist tragisch für André, aber wir haben genug Qualität im Kader, um das aufzufangen. Diese bitteren Dinge gehören im Sport dazu. Wichtig ist es nun, dass wir uns wieder aufrichten und mit der Energie der vergangenen Wochen weitermachen.

...Ruben Vargas, der ein Startelf-Kandidat sein könnte:

"Ruben hat zwei richtig gute Länderspiele absolviert, das hat ihm richtig gutgetan. Ruben ist ein Kandidat für die Startelf."

...Niklas Dorsch:

"Er hat jetzt die erste Woche wieder mit der Mannschaft voll trainieren können. Er wird höchstwahrscheinlich in der U23 eine Halbzeit lang Spielpraxis sammeln."