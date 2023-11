FC Augsburg

17:57 Uhr

Schwerer Schlag für Mergim Berisha

Plus Der ehemalige Augsburger hatte sich auf das Wiedersehen am Samstag gefreut. Jetzt fehlt der Stürmer seinem neuen Klub 1899 Hoffenheim allerdings etliche Monate.

Von Marco Scheinhof

Es war einer dieser Momente, die Fußballer so sehr fürchten. Kein Gegner in der Nähe, der Ball auch nicht. Und doch schwer verletzt. Im Rasen soll Mergim Berisha mit seinen Stollenschuhen hängen geblieben sein und sich dabei das Knie verdreht haben. Passiert ist es am Dienstag, die Trainingseinheit war für den Stürmer der TSG 1899 Hoffenheim sofort beendet.

Berisha wird am Samstag (15.30 Uhr) fehlen, wenn er mit seinem neuen Verein bei seinem alten Arbeitgeber hätte antreten sollen. Das bestätigte Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo bereits am Donnerstag. Am Freitag gaben die Hoffenheimer nach weiteren Untersuchungen in München die genaue Diagnose bekannt: Kreuzbandriss im rechten Knie. "Er wird sich nun einer Operation unterziehen und in den nächsten Monaten pausieren müssen", teilte der Fußball-Bundesligist mit. Ein Tiefschlag für den ambitionierten Stürmer.

