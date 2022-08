Scouts, Ärzte, Physiotherapeuten und Co.: Das ist das Team hinter dem FCA

Plus Sie stehen nicht im Rampenlicht, doch die FCA-Mannschaft ist auf ihre Arbeit angewiesen: In welchen Bereichen der FCA auf Experten im Hintergrund setzt.

Wenn der FC Augsburg am Samstag mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg in die Bundesligasaison 2022/23 startet, dann kann auch das Team hinter dem Bundesliga-Team erst einmal durchatmen. Das mediale Interesse konzentriert sich zwar meistens auf die Spieler, den Cheftrainer Enrico Maaßen und die Geschäftsführer Stefan Reuter (Sport) und Michael Ströll (Finanzen), doch es braucht auch viele Mitarbeiter im Hintergrund, damit die Bundesliga-Maschinerie reibungslos läuft.