Sechster Heimsieg in Folge? FCA freut sich auf Lieblingsgegner Mainz

Plus Der FC Augsburg hat die vergangenen fünf Bundesliga-Heimspiele gegen Mainz gewonnen. Baumgartlinger dürfte am Samstag im Kader stehen.

Von Marco Scheinhof

Die größte Herausforderung ist Konstanz. Zumindest für den FC Augsburg. Der Fußball-Bundesligist ist in der Vergangenheit regelmäßig daran gescheitert, mehrere gute Spiele in Folge zu zeigen. Nun scheint die Gelegenheit günstig. Der 2:1-Sieg beim Angstgegner Bayer Leverkusen eröffnet ganz neue Perspektiven. Kommt doch nun mit dem FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der Augsburger Lieblingsgegner in die WWK-Arena. In der Bundesliga gewann der FCA bereits elf Duelle gegen die Mainzer, zudem wurden die vergangenen fünf Heimpartien siegreich gestaltet.

