Alexis Claude-Maurice soll den FCA zum ersten Heimsieg führen

Vor dem Gastspiel des FSV Mainz 05 gibt es viele Fragen. Gelingt dem FC Augsburg unter Trainer Sandro Wagner der erste Heimsieg? Zum Saisonstart gewann der FCA in Freiburg mit 3:1, dann folgte das 2:3 zu Hause gegen den FC Bayern München und dann das 1:2 auf St. Pauli. Die Chancen stehen nicht schlecht. Nur gegen Mainz feierte Augsburg in der Bundesliga bereits acht Heimsiege und nur gegen den 1. FSV gelangen schon 26 Heimtore.

Oder darf Mainz im vierten Bundesligaspiel den ersten Erfolg feiern? Auch da gibt es eine Statistik, die dafür spricht: Die 05er haben zwei ihrer letzten drei Pflichtspiele in der Fuggerstadt gewonnen.

Dominik Kohr könnte sich gegen den FCA seine 100. Gelbe Karte holen

Holt sich Dominik Kohr in Augsburg seine 100. Gelbe Karte in der Bundesliga ab? Es wäre ein Jubiläum zu einem besonderen Zeitpunkt für den 31-jährigen Ex-FCA-Profi (2015 bis 2017). Den Kohr stand fast genau vor zehn Jahren in der Startelf beim ersten Auftreten des FCA auf internationaler Bühne. Am 17. September 2015 begann für den FCA beim Athletic Bilbao das Abenteuer Europa League mit einer 1:3-Niederlage.

Und holt sich entweder Sandro Wagner (FC Augsburg) oder Bo Henriksen (FSV Mainz 05) ihre dritte Verwarnung ab? Beide Trainer haben schon jeweils zweimal Gelb gesehen. Wagner gilt schon nach drei Bundesligaspielen als Heißsporn an der Seitenlinie, Henriksen absolviert in Augsburg sein 50. Bundesliga-Spiel in seiner Trainer-Karriere.

Sandro Wagner ändert seine Startelf gegen Mainz auf einer Position

Doch die wohl wichtigste Frage für die FCA-Fans ist wohl: Wen beordert Sandro Wagner in die Startelf? Wird er wieder ohne etatmäßigen Stürmer spielen? Hier ist die Antwort:

Sandro Wagner ändert seine Startelf gegenüber dem Spiel auf St. Pauli auf einer Position: Alexis Claude-Maurice steht erstmals in dieser Saison beim Anpfiff auf dem Rasen. Gegen St. Pauli war er eingewechselt worden. Zuvor war er mit einer Sprunggelenkverletzung nach einem Foul in der Vorbereitung wochenlang ausgefallen. Dafür muss Kristijan Jakic weichen. Es ist eine offensivere Ausrichtung, auch wenn Samuel Essende nach überstandener Rot-Sperre erst einmal auf der Bank Platz nimmt.

Der FCA beginnt mit: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Rexhbecaj, Massengo - Wolf, Claude-Maurice, Rieder, Saad - Kömür

Bank: Labrović, Essende, Maier, Gharbi, Jakić, Fellhauer, Tietz, Schlotterbeck, Banks